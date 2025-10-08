Abigeato: denuncia, secuestro y detención en Río Piedras y Lumbreras

La Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera inició una investigación tras la denuncia de dos médicos veterinarios de las localidades de Río Piedras y Lumbreras, en el departamento Metán. Los profesionales advirtieron sobre reiterados robos de animales vacunos de raza y daños provocados en sus establecimientos rurales, lo que derivó en un operativo que incluyó allanamientos, secuestros de pruebas y la detención de un sospechoso.

Según informaron fuentes oficiales, tras varias semanas de tareas de inteligencia, los efectivos realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos del sur provincial, logrando incautar elementos de prueba claves, entre ellos un arma de fuego que podría haber sido utilizada durante los hechos denunciados.

Como resultado, una persona fue detenida, mientras otros dos sospechosos se encuentran prófugos, presuntamente fuera de la provincia.

La Policía Rural continúa trabajando bajo directivas de la Fiscalía Penal de Metán para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de los involucrados. Además, se mantiene un operativo de búsqueda activo para dar con los fugitivos.

Desde la fuerza destacaron la colaboración de la comunidad y solicitaron que cualquier información útil para el avance de la causa sea aportada a la dependencia policial más cercana, garantizando la confidencialidad de los testigos.

El caso, que combina daños a la producción ganadera, delitos rurales y el uso de armas de fuego, generó preocupación entre los productores del sur provincial, quienes reclaman mayor seguridad y controles en la zona rural de Metán.