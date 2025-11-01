Desbaratan una fiesta clandestina en Rosario de la Frontera: había menores, alcohol, armas y riñas de gallo

Una fiesta clandestina fue descubierta en la madrugada de hoy en el barrio Ramón Abdala de la ciudad de Rosario de la Frontera, durante un operativo llevado a cabo por efectivos de la Policía Rural con apoyo de Infantería y móviles del sistema de Emergencias 911.

El procedimiento se inició tras un llamado anónimo que alertó sobre la realización del evento, donde se habría cobrado entrada y participaban menores de edad. Además, la denuncia mencionaba la presencia de mujeres y el consumo de estupefacientes.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de unas 30 personas que participaban de la fiesta en un predio privado, sin ningún tipo de autorización. De acuerdo con el reporte policial, el organizador cobraba una entrada de $4.000 por persona.

Una práctica prohibida

Durante la inspección, los agentes también encontraron indicios de que en el lugar se desarrollaban riñas de gallo, una práctica prohibida por la Ley Nacional N° 14.346 de Protección de los Animales. Entre los elementos secuestrados figuran un arma de fuego tipo revólver con siete cartuchos en su interior, una alfombra multicolor, una balanza romana de metal, chalecos, punteras, un reloj, “japonesas” de madera, aves de corral (gallos finos) y cartuchos de escopeta.

Asimismo, se verificó un alto consumo de bebidas alcohólicas y la presencia de menores, lo que agravó la situación y motivó la intervención de las autoridades competentes. Todo el material incautado fue puesto a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir en la investigación.

