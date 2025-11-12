Murió un motociclista de 25 años tras un violento choque en la avenida del Carnaval

Un nuevo siniestro vial con resultado fatal se registró en la avenida del Carnaval, en la zona sur de la ciudad de Salta, y vuelve a poner en el tapete la inseguridad vial y el alto número de muertes de motociclistas en la provincia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas del martes, cuando un automóvil y una moto colisionaron violentamente sobre la arteria. Como consecuencia, un joven de 25 años resultó gravemente herido. Personal del SAMEC asistió en el lugar y lo trasladó al hospital San Bernardo en código rojo, con politraumatismos múltiples y lesiones de extrema gravedad.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista fue intervenido quirúrgicamente, pero pese al esfuerzo del equipo médico, falleció a las 5.30 de la madrugada de este miércoles, producto de las graves lesiones sufridas en el impacto.

El conductor del automóvil, un hombre de 50 años, fue demorado por la Policía y sometido a un test de alcoholemia al que se había negado al principio. El mismo dio positivo. El fiscal interviniente ordenó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades penales. El hombre se encuentra detenido por homicidio culposo.

Con este caso, el joven motociclista se convirtió en la víctima número 110 por siniestros viales en lo que va del año en la provincia de Salta. Según los registros oficiales, la mayoría de las víctimas fatales son conductores de motos.

La zona de la avenida del Carnaval suele registrar maniobras peligrosas y exceso de velocidad, especialmente durante la noche y madrugada. El cuerpo del joven será entregado a sus familiares luego de las pericias ordenadas por la Fiscalía, mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del hecho que enluta nuevamente las calles salteñas.

