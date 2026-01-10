Gallardo comienza a definir el equipo para los amistosos

River continúa con la pretemporada en San Martín de Los Andes y el entrenador Marcelo Gallardo comenzó a definir el equipo titular que enfrentará a Millonarios de Colombia en Montevideo, el próximo domingo desde las 21:00.

La principal sorpresa radica en lo que sería la ausencia de Maximiliano Salas, habitual en el esquema del “Muñeco” durante 2025, por una decisión táctica.

Este viernes, el elenco millonario tuvo una práctica de fútbol y el director técnico paró en la cancha lo que podría ser el once inicial que se mida frente al elenco cafetero por la Serie Rio de La Plata 2026, torneo en el que los de Núñez dirán presente por primera vez.

En principio, las principales bajas serían las de Aníbal Moreno, quien llegó hace poco al cuadro riverplatense y no estaría al 100% desde lo físico para ir de arranque; Franco Armani, sufrió un desgarro y es una incógnita para el inicio del Torneo Apertura; y Marcos Acuña por un inconveniente en su pie izquierdo.

Ante esto, Gallardo optaría por jugar con un 4-3-3 conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Luego de enfrentar a Millonarios, River deberá medirse ante Peñarol el sábado 17 de enero a partir de las 22:00 (hora argentina).