Desmienten una denuncia de “secuestro extorsivo” en Aguas Blancas y apuntan a una banda dedicada al robo de motos

El supuesto caso de “secuestro extorsivo” denunciado en Aguas Blancas dio un giro inesperado. El abogado defensor Cristian Illesca desmintió categóricamente la acusación presentada por la madre de unos jóvenes, quienes afirmaron haber sido privados de su libertad y extorsionados a cambio de dinero.

Según explicó el letrado, la denuncia carece de sustento, ya que existen videos, testimonios y conversaciones de chat que acreditarían que los jóvenes en cuestión sustrajeron una moto del domicilio de su cliente. Tras ser identificados y radicada la denuncia correspondiente en la Comisaría de Aguas Blancas, los propios sospechosos se habrían ofrecido a devolver el vehículo.

Illesca detalló que la moto fue hallada en el lugar indicado por los denunciantes, pero junto a otro motovehículo robado el mismo día a una vecina de la zona. “Esto demuestra que no estamos ante víctimas de un secuestro, sino ante personas vinculadas a una serie de robos de motos que luego son trasladadas a Bolivia”, sostuvo el abogado.

De acuerdo con la defensa, las denuncias por los robos habían sido formuladas con anterioridad y se encuentran documentadas. “El relato del supuesto secuestro no tiene respaldo fáctico; por el contrario, la evidencia muestra que los jóvenes intentaron revertir la situación cuando vieron que la policía ya había iniciado una investigación”, agregó.

La causa ahora continúa su curso bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se analizan los elementos probatorios aportados por la defensa. Desde el entorno del abogado se insistió en que el objetivo es esclarecer los hechos y evitar que prospere una acusación “sin fundamentos y contraria a la realidad de lo ocurrido”.

En tanto, las autoridades policiales de Aguas Blancas mantienen abiertas las actuaciones por hurto y encubrimiento, ante la sospecha de que los implicados formarían parte de una banda local dedicada al robo de moto para su posterior tráfico transfronterizo.



