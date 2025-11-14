Cayó un “sugar daddy” vinculado a la red de trata en colegios y ya son nueve los detenidos

Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas y se convirtió en el noveno sospechoso en la causa que investiga una red dedicada a captar alumnas de colegios salteños para explotarlas sexualmente. El sujeto, apodado “el jujeño” pese a residir en Salta, presentaba antecedentes por promoción de la prostitución.

Fuentes judiciales confirmaron que fue sorprendido en su domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad, luego de una investigación que incluyó peritajes sobre los teléfonos secuestrados y el análisis de más de 30 denuncias por explotación sexual de adolescentes.

Aunque aún resta la formalización de la detención, los investigadores establecieron que el hombre se autodefinía como “sugar daddy” y ofrecía teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o ropa de marca a cambio de favores sexuales.

De acuerdo con los datos recabados en la causa, el detenido cumplía una pena desde 2023 por promover la prostitución y había sido sobreseído en expedientes previos por grooming y tenencia de pornografía infantil.