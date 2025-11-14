PUBLICIDAD

El Galpón
doble crimen en coronel moldes
Cámara de Senadores
Martín Menem
Diego Spagnuolo
Cambios en el gobierno
IPSS
Javier Milei
Bancarios
Caso Cecilia Strzyzowski
Policiales

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá este sábado

"No llegaron a un acuerdo", expresó el abogado de Emerenciano Sena, en referencia al jurado popular que darán el veredicto
Viernes, 14 de noviembre de 2025 20:16
Los miembros del jurado popular dictaron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8 para dar a conocer el veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Ricardo Osunat, uno de los defensores de Emerenciano Sena, le informó a la Agencia Noticias Argentinas que "no llegaron a un acuerdo""Creo que hay una interna entre ellos".

En este sentido, el letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad" para que se realice la lectura del veredicto.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables.

Mientras que los defensores de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González solicitaron que sean cautelosos y revisen la responsabilidad de cada uno.

Tras los alegatos, la audiencia de este viernes comenzó a las 8. La magistrada Dolly Fernández les dio la posibilidad a los siete imputados de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal y el jurado popular.

