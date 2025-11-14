PUBLICIDAD

Angola
Ucasal
El Galpón
doble crimen en coronel moldes
Cámara de Senadores
Martín Menem
Diego Spagnuolo
Cambios en el gobierno
IPSS
Javier Milei
Salta

Conflicto IPSS-Círculo Médico: ratifican el sistema de reintegros pero el que no pueda pagar se verá perjudicado

La institución que nuclea a los profesionales comunicó que desde el lunes cortará el crédito y cobrará las consultas de manera particular. 
Viernes, 14 de noviembre de 2025 18:08
Se abre un nuevo capítulo del conflicto y la crisis que atraviesa la relación entre el Instituto Provincial de Salud y el Círculo Médico. 

El instituto informó cómo será el sistema de reintegros de las órdenes de consultas luego de que el Círculo Médico comunicara que desde el lunes suspenderá el crédito con la obra social provincial debido a la falta de respuestas y a la deuda acumulada en los pagos.

En el medio quedan los afiliados del IPS que no podrán atenderse si no cuenta con dinero en efectivo para pagar las consultas, hasta que tramiten el reintegro. 

La medida del Círculo implica que los profesionales nucleados en esa institución comenzarán a cobrar las consultas de manera particular, estableciendo una tarifa base de $13.500 para el Padrón A.

Ante esta situación, la obra social ratificó el esquema de reintegros, un mecanismo que abarcará dos categorías: consultas médicas y prestaciones ambulatorias, y los montos se acreditarán directamente en la cuenta bancaria del afiliado titular.

Desde el IPSS indicaron que, para realizar el trámite, los afiliados deberán concurrir únicamente a la sede de Mitre 355, sector Emisión de Órdenes (Cajas), en horario corrido de 7:30 a 20:30, de lunes a viernes. Allí deberán presentar la documentación requerida según cada caso.

En el caso de las consultas médicas, se solicitará:

  • Factura o recibo emitido por el profesional, cumpliendo con la normativa fiscal vigente, con nombre del paciente y detalle de la prestación.
  • Constancia de CBU del titular del IPSS.
  • El organismo aclaró que no se aceptarán billeteras electrónicas de ningún tipo.

Atención normal con prestadores directos

Los prestadores directos del IPSS, es decir, aquellos que mantienen convenio vigente con la obra social, continuarán atendiendo con normalidad, sin cambios en el sistema de cobertura y sin necesidad de gestionar reintegros.
 

Temas de la nota

