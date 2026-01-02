PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
crimen
reforma de la SIDE
multas
Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
crimen
reforma de la SIDE
multas

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Operativo: secuestraron 35 vehículos y se labraron 44 infracciones en Año Nuevo

Para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes, la Municipalidad ejecutó controles de Tránsito el primer día del año en diferentes puntos de la ciudad. 
Viernes, 02 de enero de 2026 08:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se secuestraron 35 vehículos y se realizaron 44 infracciones. Se controlaron 2435 vehículos desde las 4 hasta las 18.

Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva.

El caso de graduación más alta se dio en Av. Arenales a la 6.30 de la mañana superando el máximo que puede detectar el alcoholímetro 4 g/l. 

Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, destacó la importancia de realizar estos operativos para generar orden y seguridad en la ciudad. Además, aseguró que van por buen camino, ya que cada vez hay menos conductores alcoholizados. 

Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida.

Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD