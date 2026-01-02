PUBLICIDAD

2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
crimen
reforma de la SIDE
multas
principio de incendio en el Registro Civil
crecida del pilcomayo
Salta

Alerta por erosión en el río Pilcomayo: Santa Victoria Este atraviesa el séptimo día de vigilancia

Monitoreo constante. Aunque los niveles actuales no implican riesgo inmediato para la población, se refuerzan tareas preventivas y se pide extrema precaución en zonas sensibles.
Viernes, 02 de enero de 2026 09:45
La Municipalidad de Santa Victoria Este informó que continúa vigente la alerta temprana por la situación del río Pilcomayo, que ya transita su séptimo día de monitoreo permanente debido a procesos de erosión y desbarrancamientos en sectores críticos.

Según el reporte oficial, en el tramo comprendido entre Misión La Paz y Pozo Hondo, el nivel del río alcanzó ayer los 4,68 metros y descendió esta mañana a 4,55 metros, valores considerados de aguas medias y sin riesgo inmediato para las comunidades ribereñas. En tanto, en Villamontes se registró un nivel de 2,05 metros, con previsión de un posible aumento en las próximas horas. En Puente Aruma, el río mostró un crecimiento hasta los 5,14 metros, situación que podría tener impacto en la región durante la tarde.

Uno de los puntos que concentra mayor preocupación es la curva ubicada a unos 300 metros de Misión La Paz, donde la erosión amenaza la integridad de la ruta provincial 54. Por otro lado, las zonas de La Estrella y La Gracia no presentan peligro inmediato, aunque permanecen bajo estricta vigilancia.

Como parte de las acciones preventivas, el intendente Rogelio Nerón, junto al presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez, y el área de Obras Públicas, desplegó maquinaria para la apertura de canales en los puentes del tramo La Estrella–Misión La Paz, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y reducir el impacto sobre la infraestructura.

Desde el municipio se recomendó a vecinos y transportistas evitar circular por los sectores más comprometidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se destacó la importancia de la coordinación entre la municipalidad, las fuerzas de seguridad y la comunidad para prevenir incidentes, mientras se aguardan eventuales medidas protocolares por parte de la provincia ante una posible emergencia.

Las autoridades insistieron en que la población siga atentamente los comunicados oficiales y, ante cualquier eventualidad, cumpla con las indicaciones y protocolos establecidos, incluida la evacuación preventiva si la situación lo requiere.

