14 de Noviembre, Salta, Argentina
Abuso sexual
caso red de trata en colegios
Angola
Ucasal
El Galpón
doble crimen en coronel moldes
Cámara de Senadores
Martín Menem
Diego Spagnuolo
Cambios en el gobierno
Nacionales

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

El Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior. Ambiente pasa a Jefatura de Gabinete.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 18:07
El gobierno de Javier Milei decidió nuevos cambios en los Ministerios, y habrá una división del Ministerio de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli, y se repartirá entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, que también señalaron que el Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.tVi3ug

De acuerdo al nuevo cambio, Turismo se lo quedará Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.

En tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni.

