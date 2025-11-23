Guardaba drogas en un auto abandonado y en su casa

Un hombre que fue hallado en tenencia de estupefacientes en el barrio Vicente Sola, fue finalmente condenado a 2 años y seis meses de prisión en suspenso, en una audiencia donde la defensa solicitó un acuerdo con la fiscalía.

La detención del sujeto se produjo en un procedimiento policial realizado el 20 de octubre pasado, cuando personal policial verificaba un auto en aparente estado de abandono en pasaje Ernesto Solá, el cual habría sido apuntado como escondite de droga.

Un hombre de 31 años se hizo presente en el lugar y dijo ser el dueño del vehículo. Durante la inspección, encontraron marihuana, y de manera voluntaria, el hombre entregó otros envoltorios de la misma droga que se encontraban en su domicilio particular.

El Ministerio Público Fiscal a raíz de un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron con la defensa cambió la calificación de la causa durante la audiencia flexible y multipropósito. El juez de Garantías interviniente lo condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de tenencia simple de estupefacientes.

Entre otras reglas de conducta se le impuso la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación por su adicción a la marihuana y al alcohol.