Le roban la rastra con una pickup

Un productor de la zona de San Antonio, Aguaray, denunció en las últimas horas el robo de una rastra mecánica, la cual fue tirada hasta un lugar desconocido por una pick up Ford F 100 al parecer.

La espectacularidad del robo y la desaparición del causante, su camioneta y la maquinaria agrícola llaman la atención en el norte de la provincia, ya que la maquinaria fue filmada en un cruce callejero cuando era robada.

El productor envió su queja a los medios de la zona, entre ellos Infopocitos: "me comunico para solicitar su ayuda con la difusión de un hecho importante: nos robaron una rastra en la zona de San Aantonio el día 16/11/2025, reza la solicitud.

Luego el productor pide colaboración pública para dar con la maquinaria, muy importante para su trabajo diario.

El damnificado expresó, además: "necesitamos hacer pública esta situación para ver si alguien puede aportar información o ayudar a recuperarla, adjunto fotos y detalles del robo y descripción de la rastra: la maquina agraria es de color rojo marca Apache.

Luego aclaró que el lugar del robo fue en San Antonio, jurisdicción del municipio de Aguaray y dejó además algunos números para quien pueda ayudarle a ubicar la maquinaria robada. 387 330 5082. 387 323 1816, son los teléfonos aportados.

Según el productor: el último momento que la vieron fue a las 6.23 de la mañana del mismo día, cuando cruzó por tránsito y se dirigió para la calle Las Herás y Mariscal Santa Cruz, Salvador Mazza.

Por testigos sabemos que el autor sería un tal F.W. dijo. Luego Agradeció a quienes ayudan a compartir esta información. Es muy importante para nosotros. "Desde ya, muchas gracias por su colaboración.

Se dará recompensa por información segura que permita recuperarla", sentenció.