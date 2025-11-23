Quemaron la casa del acusado de asesinar a una nena en Tucumán

Tras la muerte absurda de una nena que jugaba en el patio de su casa, la bronca y el dolor se apoderaron del barrio San Cayetano en Tucumán. Aopenas se viralizó el tema amigos y familiares localizaron supuestamente al agresor. Poco después un grupo de vecinos prendió fuego la casa del hombre señalado como el presunto asesino de la nena de siete años, Zoe Valentina Robledo, que murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras jugaba en su casa.

El hecho ocurrió el viernes y desató una reacción inmediata en el barrio. Vecinos, indignados por el crimen, decidieron tomar venganza por mano propia y prendieron fuego la casa del sospechoso. El incendio se propagó rápidamente y afectó también a casas linderas.

Bomberos y tensión

El fuego obligó a la intervención urgente del cuerpo de Bomberos de la Policía de Tucumán, que trabajó junto a personal de Infantería Capital y agentes de la Comisaría 4° para controlar la situación. Así lo confirmó el comisario mayor Mario Herrera, a cargo de las dotaciones de bomberos.

La tensión en el barrio fue total. Los vecinos, todavía conmocionados por la muerte de la pequeña, no ocultaron su enojo y reclamaron justicia. El crimen que desató la furia vecinal.

La tragedia comenzó cuando la nena jugaba en el patio de su casa junto a otros chicos. Según el relato de los testigos, cuatro jóvenes llegaron y efectuaron numerosos disparos hacia el inmueble, donde se encontraba la víctima, para luego darse a la fuga, dos a bordo de una motocicleta y dos a pie. Uno de los delincuentes filmaba el ataque con un celular, dijeron testigos.

Uno de los disparos impactó en la cabeza de la niña, que fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, pero no logró sobrevivir a la herida de bala.

La familia de la víctima denunció que habían realizado múltiples denuncias previas por ataques similares, pero nunca obtuvieron respuesta de la Policía. "Los chicos estaban jugando al carnaval en el patio, echándose agua porque hacía muchísimo calor. En eso siento una moto que pasa a gran velocidad. Miro hacia afuera y veo a dos sujetos. Frenan, se bajan y hacen los disparos hacia la casa", contó la tía.

La mujer explicó además que este ataque se habría perpetrado por un conflicto entre los delincuentes y los cuñados y la actual pareja de la madre de la nena fallecida.

Por el crimen hay cuatro detenidos, entre ellos el principal sospechoso, Alejandro Juárez, que fue arrestado ayer sábado por la madrugada.