Detenido por tentativa de robo calificado en barrio Vicente Solá

Un hombre de 29 años fue detenido en las últimas horas en la capital salteña por una tentativa de robo calificado ocurrida en barrio Vicente Solá, tras un rápido despliegue del Departamento de Seguridad Urbana de la Policía de Salta, luego de una alerta recibida en el Sistema de Emergencias 911.

Según la información oficial, una mujer solicitó asistencia policial luego de ser abordada por el sujeto, quien habría intentado sustraerle pertenencias mediante amenazas. Ante la comunicación, se activó el protocolo correspondiente y se dispuso un patrullaje por la zona.

Durante el recorrido, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en la intersección de calles Deán Funes y Santiago Morales, donde fue interceptado e identificado. En su poder encontraron un arma blanca, que fue secuestrada como elemento de interés para la causa.

El hombre fue trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penalde la jurisdicción, que tomó intervención en la investigación y ordenó las medidas procesales de rigor.