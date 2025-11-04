Juzgan a exempleado de la Caja de Abogados

Con tribunal colegiado comenzó ayer el juicio seguido contra un exempleado de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, imputado por el delito de administración fraudulenta. El acusado (63) prestaba servicios como cajero de la institución desde febrero de 2005. La causa se originó tras la denuncia presentada por las autoridades de la Caja de Abogados sobre irregularidades en el cobro de expedientes.

En julio de 2023, personal del área contable detectó que el acusado - quien tenía el rol de recaudar los pagos por los servicios prestados por la Caja de Abogados- procedió a la emisión y anulación de recibos generando que fondos por un monto aproximado a 8. 7 millones de pesos no ingresen a la institución, dándoles un destino distinto al establecido. El imputado habría ejecutado la maniobra fraudulenta entre enero de 2012 y junio de 2023.

El tribunal está integrado por los jueces Pablo Farah (presidente), Paola Marocco y Eduardo Sángari (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal Ana Inés Salinas.