PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Homicidio en Salta
Cafayate
Violencia escolar
cerrillos
Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz
Homicidio en Salta
Cafayate
Violencia escolar
cerrillos
Enfermedades respiratorias
powerlifting
fas 2025
dar a luz

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO Feroz pelea entre dos equipos de la Liga Rural de Cerrillos

Fin de semana violento en Cerrillos. Una feroz pelea fue protagonizada por los equipos de Tres Acequias y El Huerto, en el marco del torneo de la Liga Rural local. El hecho encendió nuevamente las alarmas sobre la violencia en las canchas del interior salteño.
Martes, 04 de noviembre de 2025 09:14
Violencia en las canchas de Cerrillos
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El partido entre Tres Acequias y barrio El Huerto, que debía ser una simple jornada deportiva, terminó en un verdadero escándalo. Todo comenzó con una discusión entre jugadores, pero rápidamente la situación se desbordó: volaron golpes de puño, insultos y empujones mientras el árbitro intentaba, sin éxito, controlar la situación.

Notas Relacionadas

Lejos de calmarse, la tensión se trasladó fuera del campo de juego. Hinchas de ambos equipos ingresaron a la cancha, agravando el caos y obligando a suspender el partido. Testigos aseguraron que hubo corridas y enfrentamientos entre simpatizantes, mientras algunas familias que habían ido a disfrutar del encuentro debieron retirarse del lugar para evitar ser alcanzadas por la gresca.

 

Dirigentes de la Liga Rural de Cerrillos lamentaron los hechos y adelantaron que analizan aplicar sanciones severas a los clubes involucrados. “No podemos permitir que el fútbol de nuestros pueblos se convierta en un escenario de violencia”, señalaron un hincha.

El episodio reaviva el debate sobre la necesidad de mayor presencia policial y medidas de prevención en los torneos rurales, donde muchas veces los partidos se desarrollan sin el control suficiente. Mientras tanto, los amantes del deporte en Cerrillos piden recuperar el espíritu familiar y deportivo que siempre caracterizó a estos encuentros.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD