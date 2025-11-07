Damián Saavedra: "Nunca estuvimos por ese barrio, no conocimos a Jimena Salas

inicia sesión o regístrate.
Finalmente hoy por la tarde se conocerá el fallo por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros. Durante la jornada, los hermanos Saavedra hicieron uso de la palabra ante el Tribunal. El último en hacerlo fue Carlos Damián Saavedra, quien negó rotundamente estar vinculado al crimen y pidió justicia por su familia.
“No somos delincuentes, nunca nos hizo falta nada. Molestábamos a los vecinos con música fuerte, pero delincuentes nunca. Nunca hemos necesitado nada, nunca robamos. No sé por qué hasta el día de hoy seguimos acá. Muchos supuestos”, expresó ante los jueces.
En su declaración, Saavedra se refirió a su hermano Javier, fallecido durante el proceso judicial, y cuestionó las pruebas genéticas que lo vinculan con la causa.
“El supuesto ADN de mi hermano Javier, a quien trataron de cobarde cuando él no está vivo para defenderse… Yo lo vi entrar una noche doblado del dolor. Sé que lo golpearon y lo torturaron. Apareció este Pedro Anazgo y lo seguía torturando. Lo vi entrar muy dolorido. Si están tan seguros de ese ADN, ¿por qué nos negaron tanto tiempo una contraprueba? Mi hermano seguiría con vida”, sostuvo.
Cuando el juez le pidió que se refiriera a su situación en particular, Carlos Damián Saavedra reafirmó su inocencia y negó haber tenido contacto con la víctima.
“El ADN no es de mi hermano. Nunca anduvimos por ese barrio. Nunca conocimos a Jimena Salas. Hemos escuchado todo con respeto, pero esto ya es demasiado. Queremos justicia por Jimena Salas, pero también por mi hermano y por toda mi familia”, concluyó.
El Tribunal dará a conocer su veredicto esta tarde, tras más de ocho años de investigación y debate judicial.