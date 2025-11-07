VIDEO. Jimena Salas: "Todas las pruebas se disolvieron en el tiempo", dijo el abogado de los Saavedra

Tras conocerse el fallo absolutorio para los hermanos Carlos y Javier Saavedra en el juicio por el femicidio de Jimena Salas, el abogado defensor Marcelo Arancibia dialogó con El Tribuno y aseguró que el veredicto "marca el fin de una causa llena de irregularidades e irresponsabilidades".

"De perpetua a la absolución hicimos un papel eficiente. Creo que todas las pruebas de la fiscalía se disolvieron en el tiempo. Actuamos con responsabilidad y seguiremos trabajando para determinar otros puntos importantes", expresó el letrado, tras la lectura del fallo en el Salón de Grandes Juicios.

Arancibia remarcó que el Tribunal no hizo lugar al reclamo civil impulsado por la querella.

"Necesitamos conocer los fundamentos del fallo, pero es importante destacar que no se hizo lugar al pedido de la parte civil. De una condena a perpetua y de los 12 años que había solicitado la fiscalía, se llegó a la absolución", señaló.

El defensor sostuvo que el proceso judicial demostró la falta de pruebas que vincularan a sus representados con el crimen ocurrido en 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros.

"Acá se acabó todo lo que dijeron. Hubo irresponsabilidades y quedó claro que los Saavedra no estuvieron en la zona. Ahora habrá que ver cuándo les devuelven los bienes que les quitaron", manifestó.

Con tono reflexivo, Arancibia pidió respeto por la decisión de los jueces y recordó a su defendido Javier Saavedra, fallecido durante el proceso judicial.

"Hay que ser respetuosos de la justicia. Si Javier estuviera acá, me diría 'muchas gracias, usted nunca cometió un delito'", dijo emocionado.

Por último, el abogado se dirigió a la familia de la víctima con un mensaje de respeto y una crítica al desarrollo de la investigación.

"A la familia de Jimena Salas quiero decirle que ninguno de los que estuvieron acá, ni el que se fue, fue responsable. Les sugiero que pongan investigadores responsables para que ella pueda estar en paz. Cuando una investigación empieza mal, termina como ahora", concluyó.