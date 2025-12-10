PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Bolivia
Clima en Salta
Paritarias provinciales
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Congreso de la Nación
San Lorenzo
Champions League
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Siniestro vial
Bolivia
Clima en Salta
Paritarias provinciales
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Congreso de la Nación
San Lorenzo
Champions League
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Siniestro vial

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Accidente en avenida Paraguay dejó a un menor herido y generó demoras en el tránsito

Un choque entre una moto y un automóvil causó preocupación esta noche en el acceso a Villa Palacios. 
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 22:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Paraguay provocó momentos de tensión y desvíos vehiculares durante varios minutos. El hecho tuvo lugar este jueves por la noche en el acceso al barrio Villa Palacios, cuando una motocicleta y un vehículo colisionaron por razones que aún se investigan.

Según informaron fuentes policiales, el joven involucrado -menor de edad- fue asistido en primera instancia por el personal que arribó rápidamente al lugar. Aunque no se difundieron detalles sobre la gravedad de las lesiones, se supo que el menor estaba consciente al momento de la atención inicial.

Accidente en la avenida Paraguay con un menor involucrado. Foto: Damaris Sardinas

El automóvil implicado en el siniestro presentó abolladuras en su parte trasera, lo que da indicios de la mecánica del choque.

Peritos de Criminalística trabajaron en la zona para determinar con precisión cómo se produjo el impacto.

Mientras tanto, el tránsito debió ser desviado por la calle colectora, generando demoras y complicaciones para los automovilistas que circulaban por la avenida Paraguay. Cerca de media hora después, la circulación fue normalizada.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD