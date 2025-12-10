Accidente en avenida Paraguay dejó a un menor herido y generó demoras en el tránsito

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Paraguay provocó momentos de tensión y desvíos vehiculares durante varios minutos. El hecho tuvo lugar este jueves por la noche en el acceso al barrio Villa Palacios, cuando una motocicleta y un vehículo colisionaron por razones que aún se investigan.

Según informaron fuentes policiales, el joven involucrado -menor de edad- fue asistido en primera instancia por el personal que arribó rápidamente al lugar. Aunque no se difundieron detalles sobre la gravedad de las lesiones, se supo que el menor estaba consciente al momento de la atención inicial.

Accidente en la avenida Paraguay con un menor involucrado. Foto: Damaris Sardinas

El automóvil implicado en el siniestro presentó abolladuras en su parte trasera, lo que da indicios de la mecánica del choque.

Peritos de Criminalística trabajaron en la zona para determinar con precisión cómo se produjo el impacto.

Mientras tanto, el tránsito debió ser desviado por la calle colectora, generando demoras y complicaciones para los automovilistas que circulaban por la avenida Paraguay. Cerca de media hora después, la circulación fue normalizada.