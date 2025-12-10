PUBLICIDAD

10 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Turismo
Seleccion Argentina
Bolivia
Clima en Salta
Paritarias provinciales
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Congreso de la Nación
San Lorenzo
Champions League
Deportes

Champions League: Manchester City sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu y ganó 2-1

Además, Benfica derrotó a Napoli en Lisboa y complicó al conjunto italiano en la lucha por la clasificación a la siguente fase. Mirá todas las estadísticas de una nueva fecha de la Liga de Campeones.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 21:43
El Manchester City de Inglaterra venció 2-1 al Real Madrid de España en el estadio Santiago Bernabéu, por el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la UEFA Champions League. 

Con este resultado deportivo, el conjunto liderado por el director técnico Pep Guardiola se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones y desplazó al conjunto de Xabi Alonso al séptimo escalón. 

 

Los dos goles del elenco británico fueron realizados por el inglés Nico O'Reilly y el noruego Erling Haaland. Mientras que el único tanto de equipo español llegó de la mano del brasileño Rodrygo.

Derrota de Nápoli

Napoli de Italia cayó 2-0 ante el Benfica de Portugal en el estadio da Luz de Lisboa y se quedó a tan solo dos puestos de no clasificar a la siguente instancia de la competición internacional. Los dos goles de las “Águilas” fueron realizados por el colombiano Richard Ríos y el luxemburgués Leandro Barreiro. 

Otro resultados

Por otra parte, Borussia Dortmund igualó 2-2 con el Bodo Glimt, Qarabag Agdam cayó 4-2 frente al Ajax, Villarreal perdió 3-2 con el F.C Copenhague, PSG igualó 0-0 con el Athletic de Bilbao, Arsenal goleó 3-0 a Brujas y Juventus supero 2-0 a Pafos F.C.

Temas de la nota

