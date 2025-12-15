Un fin de semana marcado por siniestros viales dejó seis personas fallecidas en Salta

El tránsito cotidiano de las rutas salteñas volvió a quedar atravesado por una sucesión de hechos que, en pocos días, se tradujeron en seis muertes. Los siniestros ocurrieron entre el viernes y la madrugada del lunes, en distintos puntos de la provincia, y tuvieron como rasgo común la alta participación de motociclistas, quienes representaron cinco de las seis víctimas fatales.

Durante ese período, la Policía de Salta desplegó controles viales en todo el territorio provincial. La Dirección General de Seguridad Vial controló más de 8.700 vehículos, labró 128 infracciones por alcoholemia positiva en el marco de la Ley de Tolerancia Cero y confeccionó más de 1.000 actas por distintas faltas a la Ley Nacional de Tránsito.

Aun así, se registraron cinco siniestros viales con resultado fatal, que elevaron a 12 las muertes en lo que va de diciembre y a 129 las víctimas fatales en el acumulado anual en toda la provincia.

El primero de los hechos ocurrió el viernes, en la intersección de las rutas 51 y 24, camino a Colón. Allí, una motocicleta y una camioneta colisionaron por causas que aún se investigan. El conductor del rodado menor, un joven de 25 años, falleció en el lugar.

El sábado fue la jornada con mayor cantidad de víctimas. Cerca del mediodía, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1200, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, un empresario de 30 años, murió tras impactar de frente contra un camión, quedar atrapado en la cabina y volcar.

Horas más tarde, alrededor de las 14.30, en la zona de Juan Solá, un motociclista perdió el control del vehículo, derrapó y falleció. El deceso fue confirmado por personal médico que acudió al lugar. En tanto, sobre la Ruta Provincial 5, cerca de Luis Burela, un motociclista de 40 años murió tras chocar contra un camión que circulaba en sentido contrario.

Ya entrada la noche, alrededor de las 23, se produjo otro siniestro sobre la Ruta Nacional 34, donde un camión y una motocicleta colisionaron de manera frontal. La víctima fue un joven de 25 años, que circulaba sin casco y sin luces, mientras que el conductor del camión dio negativo en el test de alcoholemia.

La seguidilla se cerró en la madrugada del lunes, cerca de las 2 de la mañana, nuevamente sobre la Ruta Nacional 34, kilómetro 1200. En ese punto, un automóvil y una motocicleta chocaron, provocando la muerte de ambos conductores. Uno de ellos era un remisero que se dirigía hacia Orán.

