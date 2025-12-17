Choque en avenida Entre Ríos: un motociclista impactó con un móvil de la Policía

Un violento choque dejó como saldo a un motociclista herido tras impactar su moto contra un móvil de la Policía. El accidente ocurrió en la intersección de Entre Ríos y 20 de Febrero. Según testigos, el incidente se produjo alrededor de las 7 de la mañana y destacaron que el conductor de la moto "iba a alta velocidad". Los efectivos del móvil involucrado no hicieron declaraciones a la prensa sobre lo sucedido.

El motociclista fue trasladado por personal del Samec al hospital, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos. La Policía investiga las causas del accidente.

