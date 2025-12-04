Un tren embistió a un auto en Río Piedras

Un tren embistió en la mañana de ayer a un automóvil y lo arrastró varios metros en el acceso a la localidad de Río Piedras.

Ocurrió alrededor de las 7 cuando una formación circulaba por el sector y chocó a un automóvil Fiat Cronos, conducido por Mariela Ortega, una empleada municipal que reside en ese pueblo ubicado en el departamento de Metán.

La mujer resultó ilesa, pero por prevención fue llevada al centro de salud. Al parecer se asustó cuando el tren tocó bocina y ella iba pasando con el automóvil. El accidente afectó la tranquilidad del pueblo y además la formación interrumpió el tránsito en el único acceso y salida de la localidad.

El problema es que en el lugar no hay barreras de seguridad que se accionen cuando pasa un tren. Como ocurre en muchas localidades del sur provincial, como San José de Metán, donde las vías del ferrocarril dividen en dos a la ciudad; o en el Galpón, donde los trenes pasan por la transitada ruta nacional 16, al igual que en Joaquín V. González. Por la inseguridad que existe en esos cruces ya hubo varios accidentes, que arrojaron heridos y víctimas fatales.

No hay respuestas del las autoridades ferroviarias. Desde hace tiempo en distintas notas publicadas por El Tribuno se viene advirtiendo sobre la peligrosidad de la falta de seguridad en los cruces del ferrocarril en los municipios de San José de Metán, El Galpón y Río Piedras, ubicados en el departamento de Metán.

En agosto de 2022 un vecino de El Galpón murió y otro resultó herido cuando la camioneta en la que transitaban, por causas que se tratan de establecer, chocó con una locomotora en finca El Guanaco, ubicada en la ex ruta nacional 16, en un sector rural entre San José de Metán y El Galpón.

En julio del mismo año una formación del Belgrano Cargas colisionó con un camión Volvo que iba cargado con limones, en la ruta nacional 16, cerca del acceso principal a la localidad de El Galpón. Este camión era conducido por Francisco Salinas, de nacionalidad boliviana, quien sufrió politraumatismos varios por lo que fue derivado al hospital local. No hubo víctimas fatales de milagro, teniendo en cuenta las características del accidente.

En el municipio de San José de Metán ya hubo accidentes y el problema y los riesgos son aún mayores, debido a que las vías del ferrocarril dividen en dos a la ciudad. Hay cinco pasos del ferrocarril en las calles Libertad, Mitre, General Güemes, Tucumán y en el sector denominado como camino de "La Guaparería", al sur de la ciudad.