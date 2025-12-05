Pichanal: Amenazó a su expareja con quemarla

Un hombre de 56 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber agredido a su expareja en Pichanal, en un hecho de extrema violencia que incluyó golpes, amenazas y el uso de nafta como arma impropia. El fallo fue dictado por el juez Raúl Fernando López, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, en el marco de un juicio abreviado.

La condena recayó por los delitos de coacción agravada por el uso de arma impropia, en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas. El acusado reconoció su participación en el ataque y aceptó la pena propuesta por la fiscalía, por lo que deberá cumplir reglas de conducta mientras dure la condena condicional.

Según la denuncia de la víctima, el hombre la agredió con golpes de puño y luego le arrojó nafta en la cara y el cuerpo. Con un encendedor en la mano, la persiguió dentro de su domicilio, poniéndola en riesgo de quemaduras graves. Los gritos de auxilio alertaron a un vecino, quien intervino y permitió que se detuviera al acusado, evitando consecuencias aún mayores.