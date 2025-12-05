PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
5 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

farmacias salteñas
"Tu Voz Cuenta Conmigo"
Edesa
Acuerdo con el FMI
Gobierno nacional
Especial
contrabando de carne
farmacias salteñas
"Tu Voz Cuenta Conmigo"
Edesa
Acuerdo con el FMI
Gobierno nacional
Especial
contrabando de carne

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Pichanal: Amenazó a su expareja con quemarla

Un hombre de 56 años fue condenado a tres años condicional.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 01:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre de 56 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber agredido a su expareja en Pichanal, en un hecho de extrema violencia que incluyó golpes, amenazas y el uso de nafta como arma impropia. El fallo fue dictado por el juez Raúl Fernando López, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, en el marco de un juicio abreviado.

La condena recayó por los delitos de coacción agravada por el uso de arma impropia, en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas. El acusado reconoció su participación en el ataque y aceptó la pena propuesta por la fiscalía, por lo que deberá cumplir reglas de conducta mientras dure la condena condicional.

Según la denuncia de la víctima, el hombre la agredió con golpes de puño y luego le arrojó nafta en la cara y el cuerpo. Con un encendedor en la mano, la persiguió dentro de su domicilio, poniéndola en riesgo de quemaduras graves. Los gritos de auxilio alertaron a un vecino, quien intervino y permitió que se detuviera al acusado, evitando consecuencias aún mayores.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD