La policía buscó y detuvo a un marido borracho, celoso, violento y posesivo

Una mujer denunció que su marido llegó a su casa y la atacó a golpes en la cabeza luego de encontrarla charlando con su cuñada, hermana de él. "Me tenés que pedir permiso para recibir visitas", le recriminó mientras le pegaba.

El violento episodio ocurrió en una casa ubicada el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Según precisó el medio local Nuevo Diario Web, la víctima se presentó en la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia y denunció que su pareja, identificada como Ezequiel del Jesús Carrizo, de 35 años, la había atacado a golpes.

De acuerdo a su relato, el agresor había salido de su casa cerca de las 16 y regresó pasadas las 23, alcoholizado.

En ese momento ella estaba charlando con su cuñada, hermana de Carrizo, a quien él comenzó a insultar. Tras ello se desató una discusión en la que la denunciante quiso intervenir.

La víctima le pidió que se calmara porque no era el lugar para pelear debido a que la hija de ambos estaba presente. Sin embargo, ante su reclamo, el agresor comenzó a increparla: "Vos no te hagas la canchera, me tenés que pedir permiso si quieres que alguien venga a la casa", le dijo y empezó a atacarla.

En su denuncia, la víctima aseguró que le dio reiteradas trompadas en la cabeza mientras la insultaba.

Luego del brutal episodio, la mujer se dirigió a la dependencia y radicó la denuncia. En el caso intervino el fiscal de turno, Carlos Vega, de la Unidad Fiscal de la circunscripción Río Hondo y Jiménez, quien ordenó que el sospechoso sea inmediatamente detenido.

Ante esto, enseguida, un patrullero se dirigió a la casa y arrestó al acusado, quien permanece alojado en la seccional.