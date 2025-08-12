VIDEO Muerte en Barrio Solidaridad: Asesinaron a un adolescente de 16 años en una pelea callejera

La noche del lunes quedó marcada por la violencia y el dolor en el Barrio Solidaridad, donde un adolescente perdió la vida en medio de una brutal pelea callejera entre grupos antagónicos. El hecho ocurrió en la intersección con Barrio La Paz (a los dos barrios los divide la avenida Ennio Pontussi , en la zona sudeste de la ciudad de Salta, un área donde, según los vecinos, las peleas entre grupos de jóvenes armados son frecuentes.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima, identificada como Benjamín Mamaní, de 16 años, se dirigía junto a un grupo de amigos a la canchita del barrio La Paz para jugar al fútbol. En el camino fueron interceptados por integrantes de un grupo conocido como "La Cuadra", compuesto por jóvenes del barrio La Paz. Entre ellos estaría “Coco”, un joven de unos 20 años, con antecedentes de violencia y que, según los testimonios, habría sido el autor de dos puñaladas directas al pecho que terminaron con la vida del menor.

Disturbios y tensión en el barrio

La noticia del asesinato provocó la inmediata reacción de familiares, amigos y vecinos, quienes cortaron la avenida Ennio Pontussi, quemaron neumáticos y exigieron justicia. La situación escaló y fue necesaria la intervención de Infantería para evitar nuevos enfrentamientos entre residentes y grupos vinculados a los jóvenes violentos.

“Esto es una crónica de una muerte anunciada. Lo denunciamos muchas veces. Llamábamos al 911 y no venían. Ahora que mataron a un chico, recién aparece toda la policía", expresó indignada una vecina de Barrio Solidaridad donde un adolescente falleció apuñalado. La vecina señaló que la droga y la venta de estupefacientes es moneda corriente en ambos barrios.

Falta de prevención y denuncias previas

Los testimonios coinciden en que el presunto agresor, “Coco”, ya había protagonizado hechos violentos en el barrio, con denuncias acumuladas por amenazas y portación de armas blancas. “Yo dije que iba a matar a alguien, pero nadie hizo nada. La policía lo conoce bien y lo soltaron varias veces”, agregó otra residente.

El comisario Cari, coordinador de la zona sudeste, confirmó que el hecho se produjo en el marco de un enfrentamiento entre grupos y que actualmente el personal de Investigaciones busca al autor del homicidio. “Entendemos el dolor de los vecinos, pero necesitamos que nos permitan trabajar para dar con los responsables”, señaló.

El cuerpo de Benjamín fue trasladado para la autopsia correspondiente, mientras la Fiscalía Penal trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la imputación del sospechoso.

La comunidad de Solidaridad y La Paz, unidas por el dolor, exigen que se refuercen las medidas de seguridad en la zona. “No queremos otro chico muerto. Esto se pudo evitar”, cerró una de las vecinas totalmente indignada por la pérdida de la vida del adolescente de 16 años..