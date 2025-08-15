Un narco brasileño se operó los pómulos para huir de la Justicia y fue atrapado

En un procedimiento que combinó inteligencia criminal y cooperación internacional, la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener en la Ciudad de Buenos Aires a un narcotraficante brasileño acusado de mover drogas a gran escala y con vínculos directos con el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Terceiro Comando Puro (TCP), dos de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil.

El operativo, denominado “Kiko”, se desarrolló a partir de un pedido de captura emitido por el Poder Judicial de Brasil, que buscaba al hombre por su rol como nexo clave en la compra mayorista de drogas destinadas a ambas facciones. El fugitivo estaba prófugo desde 2023, cuando escapó de la Prisión Industrial Esmeraldino Bandeira, donde cumplía una condena de 14 años por asociación ilícita y tráfico de drogas.

La investigación, coordinada entre Interpol Brasil y la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) de Interpol, reveló que el buscado había cambiado su fisonomía mediante una cirugía estética en los pómulos, con la intención de eludir su identificación. Además, residía en Buenos Aires junto a una mujer brasileña, ostentando un alto nivel de vida.

Los seguimientos determinaron que el prófugo entrenaba artes marciales mixtas en un gimnasio de Villa Crespo y que frecuentaba el barrio de Palermo, donde vivía. Con esta información, agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones montaron un operativo discreto que culminó con su captura en la calle Beláustegui al 400.

El Ministerio de Seguridad Nacional destacó que la detención representa un golpe significativo a las redes criminales internacionales y reafirmó el compromiso de Argentina en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.