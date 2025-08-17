Buscan a un abusador que huyó con una recién nacida

Un hombre es intensamente buscado por la Policía de Santiago del Estero bajo la acusación de haber abusado sexualmente de una nena de 12 años, y huir llevándose con él a su hija recién nacida. La víctima del ataque sexual es hermana de su esposa, informaron fuentes de esa provincia.

A pesar de una orden de captura y de allanamientos dispuestos por la justicia de esa provincia, el sujeto no aparece, tampoco la bebé que se llevó con él cuando se fugó de su casa cuando fue descubierto su proceder.

Según la denuncia, el hecho ocurrió mientras el acusado y la menor de edad estaban solos en una casa ubicada en una localidad del departamento Banda.

Buscado desde el miércoles

La investigación del caso comenzó hace varios días desde el día 4, cuando la madre de la víctima llegó a su propiedad y encontró a sus dos hijas, de 21 y de 12 años, en una crisis de nervios. Poco después, la menor explicó que su cuñado la había atacado sexualmente. Desde entonces se busca al sujeto sin resultados.

De acuerdo a su testimonio, todo comenzó cuando el acusado, que estaba descansando junto a su beba en la misma habitación que la nena, se metió en la cama con ella. En ese momento, el hombre le advirtió que no hiciera ruido para no despertar a la recién nacida.

La víctima contó, además, que el marido de su hermana la tocó en sus partes íntimas, a pesar de que ella le suplicaba que no lo haga. "Mami Mariano ha venido y me ha bajado la bombacha, me ha tapado la boca. Yo le pedía que no me haga nada porque me ardía", manifestó la menor a su madre, según indicó El Liberal.

Se dio a la fuga con su bebé en una moto

Tras el ataque, el hombre se retiró de la pieza ya que había llegado uno de los hermanos de la menor. Después, tomó a su bebé en brazos, se subió a su moto y se dio a la fuga.

La mamá de la víctima se presentó ante la policía y realizó la denuncia correspondiente. En el caso, intervino la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda, a cargo de la fiscal María Alicia Falcione, quien solicitó una orden de allanamiento y la detención del acusado.

A pesar de que la policía realizó la revisión de una casa en la localidad de Maravilla, donde viven los familiares del sospechoso, no lograron ubicar su paradero ni el de la beba recién nacida. Por el momento, continúa prófugo.