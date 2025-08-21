PUBLICIDAD

21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Femicidio
Finca Karina
UNSa
Narcotráfico
Cámara de Diputados de la Nación
Saeta
Ministerio de Salud Pública
Policiales

Recuperan una moto robada en La Ciénaga

Los controles viales dieron resultados impensados.
Jueves, 21 de agosto de 2025 02:29
Un hombre que circulaba montado en una motocicleta robada fue detenido en uno de los tantos operativos viales que realiza la policía de Salta, en distintos puntos de la provincia.

El sujeto no tenía documentación del vehículo y al consultarse la base de datos surgió que el mismo tenía un pedido de secuestro vigente.

Fuentes policiales informaron que el hombre fue demorado durante un control preventivo en barrio La Ciénaga. Intervino la Fiscalía Penal Delegación San Lorenzo.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, en el marco de un control preventivo realizado sobre avenida Luna, en barrio La Ciénaga, fiscalizaron una motocicleta marca Gilera de color oscuro y constataron que la misma registraba pedido de secuestro. Además, el conductor no contaba con la documentación que acreditara la propiedad del rodado en el que se transportaba.

Los controles viales lograron frenar en gran parte la circulación de vehículos ilegales, tanto por falta de papeles, delitos o simplemente por carecer de lo esencial para circular por las calles.

En ese contexto, el hombre fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, al igual que la motocicleta secuestrada.

El vehículo se encuentra a la espera de su propietario.

 

