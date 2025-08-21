Se incendian los cerros en Metán y hay alarma en la comunidad

Desde las primeras horas de este jueves, vecinos de San José de Metán vieron fuego en los cerros que rodean la ciudad. Las llamas, que eran visibles desde distintos puntos, provocaron alarma en la comunidad, generaron una situación de alerta.

Esta tarde, se reportó un incendio de grandes dimensiones, localizado en inmediaciones del paraje Paso del Durazno, una zona sur de Metán. Y debido a su difícil acceso y la falta de luz, dificultó la labor de los bomberos.

El personal de bomberos, junto con efectivos de la Policía local, se desplazaron hasta el lugar esta noche para evaluar si el fuego representaba un riesgo para las viviendas cercanas. Horas antes, ya habían logrado apagar otro incendio de pastizales en la zona del ferrocarril, al norte de la localidad.

Por sus parte, la Municipalidad de San José de Metán informó en sus redes sociales que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego emitió un reporte en el cual la región de Metán, Rosario de la Frontera y Anta se encuentran en riesgo alto de incendios, lo que aumenta la preocupación.

La situación podría agravarse este viernes cuando ingrese el viento Zonda a gran parte de la provincia, aunque particularmente en Metán hay una alerta por fuertes vientos pronosticados para la tarde.