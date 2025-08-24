Detuvieron a un sujeto que le disparó en la cara a su pareja

Oficiales de la DDI de La Plata detuvieron en la jornada del viernes al hombre de 50 años acusado de balear en el rostro a su pareja, de 36 años, en medio de una supuesta discusión, de acuerdo a fuentes vinculadas al caso, el hecho ocurrió en una vivienda de la localidad de Lisandro Olmos.

La víctima fue hallada en la madrugada del 21 de agosto pasado con una grave herida de arma de fuego en el maxilar inferior y cervical y tras un llamado al 911, oficiales del Destacamento Unión llegaron al domicilio de calle 148 entre 50 y 52, asistieron a la mujer que fue trasladada de urgencia al Hospital de Romero.

Fue sometida a una cirugía de trauma facial y quedó internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria, además según el parte médico policial, presenta lesiones graves con riesgo de vida.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el agresor era su pareja, Juan Carlos Molina, con quien mantenía una relación conflictiva y, se supo que el ataque ocurrió tras una fuerte discusión que ambos mantuvieron.

Luego del alerta y las órdenes desde la Fiscalía actuante, en el allanamiento, la Policía secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera calibre 12/70, con la que se habría perpetrado el ataque.

Por otro lado, luego del episodio, Molina permanecía prófugo hasta el viernes último cuando se presentó espontáneamente en la sede de la DDI La Plata acompañado de su abogado. Allí fue notificado de la orden de detención dispuesta por la UFI 5, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci, y el Juzgado de Garantías 3, de Pablo Raele.

Finalmente, el caso quedó caratulado como "Homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa", intento de femicidio, y el detenido, que cuenta con antecedentes por amenazas, lesiones, daño y robo agravado, será indagado en las próximas horas en sede judicial.