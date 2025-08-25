PUBLICIDAD

corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Homo Argentum
Milagro 2025
Javier Milei
Martín Menem
River Plate
femicidio de Nahir Klimasauskas
Clima en Salta
Liga Profesional Argentina
Deportes

Belgrano vs. Central Córdoba EN VIVO: se cierra la fecha 6 y el ferro sorprende en La Docta

El equipo visitante gana 2 a 0 con los goles de Gastón Verón, a los 3 minutos del primer tiempo, y de Diego Barrera a los 8 minutos del complemento.
Lunes, 25 de agosto de 2025 19:55
Por la fecha 6, Belgrano de Córdoba, que lleva cuatro partidos sin perder, recibe a un Central Córdoba que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. El ferro sorprende y gana 2 a 0 con los goles de Gastón Verón, a los 3 minutos del primer tiempo, y de Diego Barrera a los 8 minutos del complemento.

 

 

 

El celeste si bien viene de un empate sin goles ante Aldosivi en el que no demostró el nivel esperado, parece estar encontrando su juego: lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y solo cayó una vez en los anteriores once encuentros. En el interín, perdió a una de sus figuras, Mariano Troilo, defensor que había sido convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni en la última fecha FIFA, y fue vendido al Parma a cambio de ocho millones de euros.

Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe fueron eliminados el miércoles de la Copa Sudamericana tras perder por 1 a 0 con Lanús en los 90 y por 4 a 2 en la tanda de penales, concluyendo así su primera campaña internacional. En el ámbito local, todavía no tuvieron caídas en el Torneo Clausura, con cuatro empates y una victoria, pero buscarán emprolijar su rendimiento para afianzarse en puestos de playoff.

