VIDEO. Andrés Gil habló tras ser vinculado con Gimena Accardi: “No puedo controlar lo que dice la gente”

Andrés Gil habló por primera vez tras haber hecho un posteo para desvincularse de la ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez porque en redes sociales lo señalaron como el tercero en discordia.

Intrusos fue a Bahía Blanca para hablar con los protagonistas de “En otras palabras” y Andrés Gil no dudó en dar su versión de los hechos: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.

“Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia. También Gime y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que además se agregue y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, manifestó el actor.

Sobre su descargo en redes, explicó que lo hizo al ver que se hablaba mucho de él: “Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas, para evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada”.

“Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Tuve un año y medio con ellos que fue increíble. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo, nos queremos mucho. Es así, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. Intento que no me afecte. La gente que me conoce, sabe como soy. La gente que quiero y me importa, ya está todo claro”, siguió Andrés.

Por su parte, Gimena Accardi fue más escueta en sus declaraciones. Solo atinó a decir que hacer teatro es “lindo y sanador”.