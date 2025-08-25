Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes y qué se espera para el resto de la semana

Luego de un lunes que se presentó muy frío a primera hora, y cálido por la tarde, el tiempo en la ciudad de Salta y alrededores mostrará una mejoría en las próximas jornadas con temperaturas máximas en ascenso.

Para este martes 26 de agosto se aguarda una mínima de 3º, superando ampliamente las bajas temperaturas de este lunes por la mañana: "la mínima fue de -1,7º a las 7.30", precisó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

En tanto, para la tarde del segundo día hábil de esta semana se espera otra jornada soleada con una máxima que puede rondar los 23º o 24º, como ocurrió este lunes.

Para el miércoles 27 de agosto, las condiciones se mantendrán similares, con los mismos rangos de temperaturas.

Para el jueves 28, el tiempo se volverá más cálido en la capital salteña, con una mínima prevista en 5°C y una máxima de 25°C.

El viernes 29 promete ser el día más agradable de la última semana de agosto: el pronóstico indica una mínima de 6°C y una máxima de 26°C.

A pesar de la tradición que asocia el final del octavo mes del año con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, en Salta el pronóstico para el sábado 30 indica otra jornada cálida, con una mínima de 9°C y una máxima de 25°C.

Por su parte, Escobar comentó que para el domingo las temperaturas descenderán y en algunos modelos -de medición del tiempo- aparece una baja probabilidad de precipitaciones.