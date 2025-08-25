Tragedia en barrio Ferroviario: tres perritos murieron durante un incendio dentro de su hogar

Un principio de incendió causó la muerte de tres mascotas en una vivienda ubicada en el barrio Ferroviario, en la zona norte de la capital salteña. El hecho ocurrió este lunes en la calle Los Guayacanes 351 (a la vuelta de la rotonda de los deportes del barrio Tres Cerritos).

Según indicaron fuentes policiales a El Tribuno, la vivienda sufrió daños en el living y el comedor, pero rápidamente fue sofocado. Sin embargo tres perros que vivían en esa propiedad resultaron dañados y perdieron la vida. Además parte de la puerta principal de la casa se quemó y una persona deberá quedarse a custodiar la propiedad.

Por el momento se desconocen las causas del incendio pero las autoridades trabajaron y se encuentran a la espera de determinar cómo ocurrió el trágico accidente.