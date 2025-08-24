Tartagal: iba a bordo de un tractor por la ruta nacional 86, cayó y murió

Un hombre que se trasladaba a bordo de un tractor perdió la vida este domingo por la mañana sobre la ruta nacional 86. El hecho es investigado por la Policía de Tartagal, luego de recibir una alerta alrededor de las 6. El conductor de la maquinaria pesada habría quedado detenido, según informaron medios locales.

"Personal del Distrito de Prevención 4 de Tartagal tomó conocimiento sobre una persona lesionada en circunstancias en que se desplazaba a bordo de un tractor por ruta nacional 86, pasando el río Itiyuro", informaron fuentes policiales. Sin embargo, cuando arribó el personal de salud al lugar constató que el hombre -mayor de edad- ya no tenía signos vitales.

La víctima fue identificada como hijo de un cacique de una comunidad de la zona, y se cree que iba como acompañante al momento del accidente.

Bajo la dirección de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, personal de Criminalística documentó la escena a los fines de establecer la mecánica del siniestro .

El trágico hecho ocurrió a unos 37 kilómetros de la ciudad tartagalense, muy cerca de la comunidad Tonono.

La ruta nacional 86 nace en la intersección de la ruta nacional 34, precisamente en Tartagal, recorre gran parte del chaco salteño y continúa en Formosa, hasta desembocar en Clorinda.