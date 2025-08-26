Quién era el trabajador africano que murió en Mosconi al detonarle un explosivo

En las últimas horas se conocieron más detalles y el nombre de la víctima que murió en General Mosconi, el martes 19 de agosto, al detonarle un explosivo que manipulaba. ¿Quién era? y qué hacía en el país.

Henry Martin Douglas Macharaga tenía 52 años y era especialista en desminado oriundo de Zimbabue, país del sur africano. Falleció luego de que detone un explosivo que manipulaba, conocido como "booster sísmico", a la vera de la ruta nacional 34, donde cumplía tareas laborales para YPF.

Macharaga era originario de Chirumanzu, en la provincia de Midlands (centro). El hombre de 52 años tenía una esposa y dos hijos. Se sabía que era un experto en la manipulación y desactivación de explosivos y acumulaba décadas de experiencia en operaciones en múltiples países.

Había trabajado en zonas de guerra

El trabajador africano ya había trabajado en zonas de guerra y posconflicto de África, Asia y Medio Oriente como Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique. También realizó operaciones en América Central y América del Sur, así como programas de desminado en Azerbaiyán, Kuwait y Líbano.

Según indicó el diario Clarín, el artefacto que detonó en sus manos era similar a los enterrados por YPF hace 50 años, cuando la compañía exploraba yacimientos de petróleo y gas situados a más de tres kilómetros de profundidad en el norte argentino.

El ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Amon Murwira, señaló que su cartera está en contacto con la familia de la víctima, como así también con la organización The Development Initiative (TDI) -para la que trabajaba- y con los representantes diplomáticos de Zimbabue en Buenos Aires, con el fin de coordinar el traslado del cuerpo a su país natal.