General E. Mosconi: un trabajador murió por la explosión de un artefacto

Un operario de 52 años, de nacionalidad africana, falleció este lunes en la localidad de General Mosconi luego de la detonación de un explosivo que manipulaba mientras cumplía tareas laborales en una empresa ubicada a la vera de la ruta nacional 34.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención en el caso y dispuso la realización de todas las medidas de rigor. En el lugar trabajaron personal de Criminalística, Medicina Legal y Bomberos de la jurisdicción, junto a especialistas en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, bajo la supervisión del comisario López.

La zona fue vallada para resguardar la integridad del personal interviniente y se utilizaron ambulancias como parte del operativo de seguridad. El fiscal Vega señaló que se busca establecer en qué circunstancias ocurrió la detonación que terminó con la vida del operario, quien se desempeñaba como contratado en la empresa.

Las pericias continuarán en las próximas horas para determinar con precisión cómo se produjo el trágico hecho.