Las consultas sobre diabetes crecieron más del 21% en un año

El hospital Arturo Oñativia cerró el balance de gestión 2025 con un dato que refleja el peso creciente de la diabetes en la demanda sanitaria de la provincia: las consultas en el área de Diabetes y Endocrinología aumentaron un 21,4% respecto de 2024, al pasar de 2.428 a 3.091 atenciones en un año. La cifra confirma una tendencia sostenida al alza en una institución que tiene como perfil central la atención de patologías endocrino-metabólicas y renales, y donde la diabetes tipo II -tanto insulino-requirente como no requirente- se ubica entre los principales motivos de consulta, junto con el hipotiroidismo y los tumores malignos de tiroides.

Ese crecimiento se inscribe en un volumen global de atención que superó las 50 mil consultas externas entre el 1 de enero y el 25 de diciembre de 2025. En total, se registraron 50.699 prestaciones ambulatorias, de las cuales 40.363 correspondieron a consultas médicas y 10.336 a atenciones no médicas, que incluyeron servicios clave para el abordaje integral de la diabetes y sus complicaciones, como nutrición, psicología, odontología, podología, fonoaudiología y trabajo social.

Atención en las guardias

El impacto de la diabetes también se refleja en la guardia de emergencias. Durante el año pasado, el hospital atendió a 8.923 personas en ese sector, y entre los principales motivos de ingreso se ubicaron las descompensaciones diabéticas, junto con infecciones urinarias y urgencias dialíticas. En ese mismo período fueron hospitalizados 1.612 pacientes, muchos de ellos con patologías crónicas que requieren seguimiento permanente y, en casos avanzados, tratamiento sustitutivo renal.

En el área quirúrgica, el nosocomio realizó 2.063 intervenciones, siendo los procedimientos más frecuentes los accesos vasculares —fundamentales para pacientes en hemodiálisis—, seguidos por amputaciones, colecistectomías y tiroidectomías. La presencia de amputaciones entre las cirugías más habituales vuelve a poner en evidencia el peso de las complicaciones asociadas a la diabetes en estadios avanzados.

Prevalencia femenina

El perfil epidemiológico de los pacientes atendidos muestra una marcada prevalencia femenina: el 67% del total corresponde a mujeres, frente a un 33% de varones. En términos de cobertura sanitaria, el 72,1% de las personas asistidas no cuenta con obra social, incluyendo beneficiarios de distintos planes de salud, mientras que el 27,8% posee algún tipo de cobertura, lo que consolida al hospital como un efector clave del sistema público para el abordaje de enfermedades crónicas de alta complejidad.

Diálisis

Un capítulo central de la actividad 2025 fue el de la diálisis. El hospital Arturo Oñativia alberga el mayor centro público de hemodiálisis de la provincia, con más de 200 pacientes en tratamiento. A lo largo del año se realizaron 14.873 sesiones, en un servicio que fue ampliado y modernizado con obras de refuncionalización que incorporaron 12 sillones de última generación, elevando la capacidad a 33 puestos de tratamiento.

A esa mejora se sumó la instalación de una nueva planta de agua, con una inversión provincial de 175 millones de pesos, capaz de producir 1.500 litros por hora con estándares de calidad internacional. El sistema permite el reúso simultáneo de filtros y deja preparada la infraestructura para futuras ampliaciones del número de puestos sin requerir nuevas adecuaciones técnicas, un aspecto estratégico ante la creciente demanda de tratamientos dialíticos vinculados, en gran medida, a la progresión de la diabetes y la hipertensión hacia la insuficiencia renal crónica.

En paralelo, durante 2025 se concretaron importantes mejoras edilicias y de equipamiento. A través de la Cooperadora Asistencial y la recaudación de bingos, se destinaron 75 millones de pesos a reparaciones estructurales críticas, como el recambio total del techo en la unidad de Anatomía Patológica y obras pluviales en la Guardia de Emergencias. Además, se invirtieron más de 64 millones de pesos en tecnología médica.