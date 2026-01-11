La Navidad y los pesebres en la historia de Salta

Según el trabajo de Carlos Gregorio Romero Sosa, "Cuatro siglos de Navidades en Salta", que fuera incluido por Rafael Jijena Sánchez en su libro "La Navidad y los pesebres en la tradición argentina", nuestras fiestas navideñas serían tan añejas como la ciudad, es decir 443 años.

Y sobre la primera Navidad salteña Romero Sosa comienza diciendo: "La devoción del Niño Jesús, se irradió por todo el Virreinato del Perú y por ende por las tierras del dilatado Tucumán, en el momento en que intrépidos caballeros, pertenecientes a dicha corriente conquistadora peruana, resolvieron dar cumplimiento a las ordenes del Virrey Toledo, disponiendo la fundación de Salta (1582), que nació -agrega- con vocación de pesebrismo. Luego, ocho meses y nueve días más tarde, tuvo lugar la celebración de la primera Navidad en la nueva ciudad. En el improvisado templo matriz, el que seguramente era un simple "bohío" (refugio) hecho con ramas y barro, se ofició la misa de Navidad. Estuvieron los miembros del Cabildo quienes asistieron quizá sin proponérselo, al pesebre natural. Se sabe que entre sus pobladores estaba el sevillano capitán Cayetano González de la Cueva, versificador y cantor de "saetas" (copla breve y sentenciosa de tema religioso que se canta sin música) en Semana Santa y de villancicos en Navidad".

Jesuitas y franciscanos

"En 1585 –continua Romero Sosa- arribaron a Salta los primeros jesuitas. Eran los padres Francisco de Angulo y Alonso de Barzana, este último al igual que después lo hizo Francisco Solano, se preocuparon por entusiasmar a los aborígenes del Tucumán, con la música y los pesebres vivos.

Iba a finalizar el siglo XVI cuando en 1597, en viaje de regreso a Lima, el misionero Francisco Sánchez Solano –después canonizado como San Francisco Solano- visitó la ciudad de Salta ubicada al pie del cerro que aun no tenía nombre. Es de pensar que el montillano –de Montilla, Córdoba, España- haya tenido una fuerte influencia en el desarrollo del pesebrismo local, pues fue este franciscano quien introdujo la tradición del pesebre en lo que luego sería la Argentina. Recordemos que la primera vez que puso en escena esta representación fue en la Misión de Socotonia, tierra salteña cercana a la ciudad de Esteco. Lo mismo en las misiones de Magdalena y Cocosori como así también en la zona de Rosario de la Frontera y Metán a fines del siglo XVI".

Villancicos

Conforme a las investigaciones de Romero Sosa, Francisco Solano fue un verdadero pionero de las celebraciones navideñas en América. Resulta significativo en cuanto se refiere a los villancicos navideños que están aun frescos en la memoria de muchos salteños, la presencia del clásico villancico español, incluso del que se cantaba en el siglo XVI. Al respecto, el folclorólogo salteño doctor Augusto Raúl Cortazar en su obra de investigación "El Carnaval en el Folklore Calchaquí", destaca la presencia en estos valles salteños de viejos villancicos que popularizan canciones de Lope de Vega, los cuales son repetidos por el anónimo campesino como si se tratase de creaciones personales de su propio acervo".

"Nadalismo"

"Consta -dice Romero Sosa- que después de 1658, en la ciudad de Salta ya existía un famoso "nadalista" o pesebrista. En los "Apuntes de Historia Eclesiástica Salteña" de monseñor José Gregorio Romero, se consigna que el barcelonés Manuel Pou Itarte, en nuestra ciudad y en los atrios de las iglesias de San Francisco y La Merced , levantaba junto al frontis de la capilla o ermita de Nazareno ("Viña" vieja donde hoy está la casa parroquial Nuestra Señora de la Candelaria de La Viña) "los "nadales" de grandes proporciones usando elementos rústicos: piedra, barro a los que se aplicaba champas obtenidas en las acequias, musgos, ramas de sauce o flores. Pero siempre en el siglo XVII no era solo en las iglesias salteñas en donde se acostumbraba a erigir pesebres, pues ya en las casas de familia cultivaban, en modo general, la piadosa costumbre de hacer "Nacimientos". En ese sentido hay referencias documentales en torno al pesebre doméstico que el fastuoso caballero sevillano don Fernando Fernández de Córdoba y Espinosa de los Monteros, hombre de campanillas, instalaba personalmente en su hogar, en la ciudad de Salta, con preciosas figuras talladas en Cataluña, entre las que se destacaban los tres Reyes Magos vestidos con mantos recamados con ricos brocatos que estaban bordados con hilos de plata y oro, como los de los reyes de los cuentos".

Pesebrismo familiar

"En resumen, según mis investigaciones -concluye Romero Sosa- a comienzo del siglo XVII, debió iniciarse en la ciudad de Salta la actividad del pesebrismo familiar, si bien no se ha logrado obtener datos aparte de los señalados. Por lo demás, el pesebrismo estaba aun en etapa inicial en el mundo, inspirado por la devoción amorosa al "Niño Jesús", la que fue tradicional siempre en el seno de la iglesia cristiana y que procuró perdurarse y materializarse, en distintas representaciones simbólicas, incluso en los sarcófagos de las catacumbas como dicen los especialistas".

Finalmente podemos decir que pese al tiempo transcurrido, aun se conserva en Salta la tradición de "armar" todos los años para la Navidad, el pesebre familiar. Eso sí, se perdieron aquellos de "puertas abiertas" que algunas familias erigían en sus hogares para toda la vecindad y que incluso recibían a los pequeños coros de niños que recorrían las calles de Salta cantando viejos villancicos. Esa tradición se perdió pero nos consuela que aún perdure la "Ciudad de Navidad" de Villa Las Rosas que va por la edición número sesenta.

