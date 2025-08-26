PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Romina Uhrig
Personas en situación de calle
Eliminatorias Sudamericanas
Robo en Salta
Préstamo del BID
Tenis
caso Andis
corrupción de menores
Abuso sexual infantil
Salta
Romina Uhrig
Personas en situación de calle
Eliminatorias Sudamericanas
Robo en Salta
Préstamo del BID
Tenis
caso Andis
corrupción de menores
Abuso sexual infantil

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Un megaoperativo contra la explotación sexual infantil llegó hasta Salta

Se realizaron 73 allanamientos en 14 países contra una red de abuso sexual infantil. En Argentina, hubo 22 detenidos y se secuestró gran cantidad de material.
Martes, 26 de agosto de 2025 22:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la quinta edición del operativo "Aliados por la Infancia", se desmanteló una red de abuso sexual infantil en un vasto operativo que incluyó a Salta.

Se llevaron a cabo un total de 73 allanamientos en Argentina y otros 14 países del continente, resultando en al menos 22 personas detenidas.

La investigación, liderada por la fiscal Daniela Dupuy del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, identificó a usuarios de la red en múltiples provincias, incluyendo Salta.

Las acciones en la provincia fueron coordinadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y las fuerzas de seguridad locales, demostrando la colaboración federal en este tipo de casos.

En los procedimientos, se incautó una gran cantidad de dispositivos electrónicos y de almacenamiento, incluyendo 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento y 32 notebooks, utilizados para la tenencia, producción, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil. La investigación también abarca el delito de grooming.

Este operativo resalta la importancia de la cooperación entre las distintas jurisdicciones y países para combatir estos crímenes. La evidencia recolectada será analizada para identificar a las víctimas y avanzar en las causas penales contra los implicados.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, mientras que también se efectuaron operativos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En el territorio bonaerense se constató que 12 de los implicados son varones y una es mujer, con edades que abarcan entre los 29 y 80 años, a la vez que se localizaron 2 menores de edad convivientes, según indicó el Ministerio Público Fiscal provincial.

En tanto, se concretó la detención de una persona y se decomisaron nueve computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una Playstation 3 y una cámara HD.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los ilícitos a la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD