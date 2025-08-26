Un megaoperativo contra la explotación sexual infantil llegó hasta Salta

En el marco de la quinta edición del operativo "Aliados por la Infancia", se desmanteló una red de abuso sexual infantil en un vasto operativo que incluyó a Salta.

Se llevaron a cabo un total de 73 allanamientos en Argentina y otros 14 países del continente, resultando en al menos 22 personas detenidas.

La investigación, liderada por la fiscal Daniela Dupuy del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, identificó a usuarios de la red en múltiples provincias, incluyendo Salta.

Las acciones en la provincia fueron coordinadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y las fuerzas de seguridad locales, demostrando la colaboración federal en este tipo de casos.

En los procedimientos, se incautó una gran cantidad de dispositivos electrónicos y de almacenamiento, incluyendo 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento y 32 notebooks, utilizados para la tenencia, producción, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil. La investigación también abarca el delito de grooming.

Este operativo resalta la importancia de la cooperación entre las distintas jurisdicciones y países para combatir estos crímenes. La evidencia recolectada será analizada para identificar a las víctimas y avanzar en las causas penales contra los implicados.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, mientras que también se efectuaron operativos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En el territorio bonaerense se constató que 12 de los implicados son varones y una es mujer, con edades que abarcan entre los 29 y 80 años, a la vez que se localizaron 2 menores de edad convivientes, según indicó el Ministerio Público Fiscal provincial.

En tanto, se concretó la detención de una persona y se decomisaron nueve computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una Playstation 3 y una cámara HD.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los ilícitos a la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.