Corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas: una testigo denunció persecuciones de la cúpula del penal

En el inicio de la quinta semana del juicio contra veinte personas acusadas de conformar una red narcocriminal que operaba en la cárcel de Villa Las Rosas (la Unidad Carcelaria 1), la hermana de uno de los acusados denunció que sufrió persecuciones por parte de la cúpula del penal y se confirmó que los alegatos se realizarán el 8 de septiembre.

Se trata de la familiar de un guardiacárcel que se encuentra imputado en el caso junto a otros funcionarios del Servicio Penitenciario y presos.

La mujer, quien también es integrante de la institución, denunció ante el Tribunal de Juicio que, tras la captura de su hermano, los directivos la obligaron a tomarse licencia y padeció persecuciones.

Luego prestaron testimonio otras dos personas que aseguraron tener buenas referencias de otros tres acusados.

La lectura de los alegatos será el próximo lunes

Por otra parte, los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar indicaron que la lectura de los alegatos se llevará a cabo el próximo lunes.

Los jueces agregaron que entre el miércoles y el viernes está prevista la comparecencia de algunos sindicados que solicitaron hacerlo.

Se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 8:30.