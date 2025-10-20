Iba “a trabajar” con 1.09 de alcohol en sangre: chocó, intentó huir dos veces y lo atrapó la víctima del choque

El inicio de la jornada del lunes estuvo marcado por dos siniestros viales ocurridos con pocas horas de diferencia en distintos puntos de la ciudad. El primero sucedió en la intersección de calle Ituzaingó y Mosconi, donde un motociclista en estado de ebriedad chocó por detrás a un automóvil que se encontraba detenido esperando el paso de otros vehículos.

Según relató Federico, conductor del auto, “venía con mi señora y mi suegra; estábamos esperando para doblar cuando el muchacho me colisionó desde atrás. Se fue corriendo dos veces y lo tuve que alcanzar. Hacemos las cosas como corresponde, pero no podés ir a trabajar alcoholizado”.

El test de alcoholemia practicado por los agentes de Tránsito arrojó 1.09 gramos de alcohol en sangre. Además, se constató que la motocicleta no contaba con seguro vigente y fue trasladada al canchón municipal.

El motociclista, visiblemente alterado, solo atinó a decir que “se iba a trabajar”, pese a su estado. “Con ese nivel de alcohol en sangre nadie puede ir a trabajar, y si lo hace, probablemente también lo echen”, comentó indignado el conductor del automóvil. Todo ocurrió a las 8.30 de la mañana.

Afortunadamente, no hubo heridos, y los daños fueron solo materiales. “Es todo material nada más. Gracias a Dios no nos pasó nada. Llevaba a mi señora a su trabajo y a mi suegra a unos análisis. Lo bueno es que estamos todos bien. Ahora voy a ver cómo hago para que este señor me pague el arreglo del auto”, añadió Federico resignado, sabiendo que será finalmente él el que tendrá que hacerse cargo del chapista.

Segundo accidente en el macrocentro

Poco antes, alrededor 8 de la mañana, se produjo otro choque en la esquina de Rioja y General Paz, donde una *camioneta Ford Ecosport impactó contra una moto.

El conductor del rodado menor, un hombre de 50 años, resultó con politraumatismos y fue trasladado al hospital San Bernardo por personal médico del Samec, que acudió rápidamente al lugar.

Policía Científica trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.

-