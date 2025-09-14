Orán: Pagó con billetes falsos y lesionó al playero

Un hombre que conducía un "automóvil importante" fue detenido por la Policía cerca de las 21.30 del viernes, luego que causara un gravísimo incidente en una estación de servicio, ubicada sobre la ruta 50, en Orán.

El hombre se llevó puesto al playero de la estación de servicio luego que éste le reclamara que le había pagado el llenado del tanque con billetes de 20.000 pesos falsos.

Lejos de intentar una solución, el delincuente, que sería de la zona, quiso huir del lugar arrollando al playero que se tiró sobre el capot del automóvil -según una versión- para evitar que el estafador huyera.

Según los medios de Orán, el hecho se habría originado la noche del viernes, alrededor de las 21:30, en la estación de servicio YPF ubicada sobre ruta 50, en la ciudad de Orán.

Tras hacer cargar combustible el automovilista intentó abonar con billetes sospechosos,.

El playero comenzó a examinarlos y se dio cuenta que eran falsos. Al ser increpado por el playero, el estafador huyó a toda velocidad y en su intento por impunidad arrastró al trabajador sobre el capot durante varias cuadras, hasta la plazoleta del barrio Azucarero, a unos 300 metros de la estación de servicio.

El empleado sufrió muchos golpes y necesitó ser asistido en un hospital, aunque fuentes de esa ciudad informaron que ya se encuentra fuera de peligro.

Efectivos de la Policía Federal, que se encontraban en la zona, lograron interceptar el vehículo y detener al conductor, un hombre de 39 años oriundo del barrio Mitre, que estaba solo al momento del hecho. En el interior del rodado se halló una importante suma de billetes de $20.000 que serían falsificados.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal y la causa fue caratulada como "falsificación de moneda y lesiones". Según se supo, el mismo hombre ya había sido denunciado en horas de la mañana por un intento similar en otro comercio.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal, y no se descarta que esté vinculada a una red de falsificación en la región.

Se sabe que los billetes de 20.000 pesos son los más utilizados por una banda de estafadores en los comercios de todo el norte argentino.