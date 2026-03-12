Isonza se prepara para sus fiestas patronales con misachicos, procesión y desfile gaucho

Entre cerros y caminos de tierra, la pequeña comunidad de Isonza se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del calendario local, sus fiestas patronales. Durante dos jornadas, vecinos, peregrinos y visitantes compartirán celebraciones religiosas y actividades tradicionales que combinan fe, identidad y cultura vallista.

Las actividades comenzarán este viernes 13 de marzo por la noche. A las 20 se realizará la recepción de los misachicos y, media hora más tarde, tendrá lugar el último día de la novena junto a la celebración religiosa, dando inicio formal a los festejos.

El sábado 14 será la jornada central. A las 7 se escuchará el tradicional repique de campanas que anunciará el inicio del día festivo. Luego se ofrecerá un desayuno a los peregrinos a las 8.30 y a las 9 se realizarán las anotaciones para la misa.

Pasadas las 10 de la mañana está prevista la concentración de autoridades, fortines gauchos y público en general para iniciar la peregrinación con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. A las 10.50 se realizará el izamiento del pabellón nacional y provincial, mientras que a las 11 se celebrará la misa solemne.

El momento más emotivo llegará al mediodía con la procesión de las sagradas imágenes acompañadas por los misachicos, una expresión religiosa profundamente arraigada en los Valles Calchaquíes.

Las celebraciones culminarán a las 12.15 con un desfile del que participarán la institución educativa Nº 4.596, artesanos de la zona, un ballet de danzas y fortines gauchos.

Las fiestas son organizadas por la comunidad de Isonza, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Carlos y el fortín gaucho “2 de Abril”, que año tras año sostiene esta tradición que reúne fe, historia y cultura en el corazón de los Valles Calchaquíes.