19°
14 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
AMT Salta
Nuevo aumento de las naftas
Editorial
boleto estudiantil
Minería en Salta
Policiales

Usó químicos para una violación

El hombre, de 46 años, fue arrestado tras un rápido operativo.
Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:41
Panadero detenido por violación.
Un panadero violador fue arrestado tras un rápido operativo policial y le secuestraron una camioneta y ropa como pruebas clave para la investigación. Fue denunciado por una joven en Santiago del Estero.

El panadero de 46 años fue ubicado en la ciudad de Loreto y acusado de abusar de una adolescente de 16 años.

Según la denuncia, el hombre habría utilizado químicos para adormecer a la víctima, quien debió ser hospitalizada. El hecho ocurrió el jueves y generó conmoción en la comunidad.

Efectivos policiales aprehendieron al sospechoso durante la noche del jueves, en un operativo en el que se secuestró una camioneta, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

La Justicia investiga el caso y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con la imputación.

Familiares de la adolescente permanecen junto a ella a la espera de su recuperación y reclamaron que el caso no quede impune.

El hecho provocó indignación y temor en Loreto, donde -según informó el diario El Liberal- el acusado es un panadero conocido por los vecinos.

El modus operandi se está investigando, también los químicos que usó para vulnerar a la adolescente.

 

