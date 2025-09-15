Murió Javier Saavedra, el hombre que iba a ser juzgado por el crimen de Jimena Salas

Javier Saavedra, el principal imputado por el crimen de Jimena Salas, falleció este lunes por causas que se intentan establecer. El hombre, quien iba a ser juzgado junto a sus dos hermanos desde este martes, se encontraba alojado en el pabellón D de la Alcaidía Judicial.

Según fuentes extraoficiales, Saavedra se habría autolesionado durante la actividad de recreación en e baño y fue encontrado por otro interno. Fue trasladado de inmediato al hospital del Milagro, pero en ese nosocomio perdió la vida.

El caso

El viernes 27 de enero de 2017 Jimena Beatriz Salas fue brutalmente asesinada, según los análisis en el cuerpo de la víctima la mujer recibió más de 40 puñaladas. Desde entonces la justicia salteña no pudo dar con él o los culpables, en 2021 juzgó al exesposo de la victima, Nicolás Cajal Gauffín y a un vendedor ambulante, Sergio Vargas, alias "Porteño", quienes fueron absueltos por la duda. Los nuevos imputados eran tres hermanos de apellido Saavedra.

Ocho años pasaron desde aquella trágica mañana donde el cuerpo de Jimena fue hallado por quien era su marido en un contexto de extrema violencia. La mujer fue ultimada dentro de su vivienda, en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, sobre la calle Las Virginias 164.

El tiempo transcurrido parecería ir de la mano con las irregularidades de una causa cada vez más compleja, a raiz de los reiterados pasos en falsos que se dieron desde el inicio de las pesquisas. Un fiscal que terminó siendo apartado y sancionado hasta la cremación del cadáver apenas 48 horas posteriores al asesinato, entre otras acciones vinculadas al hecho muy sospechosas.

Una nueva historia judicial comenzó a escribirse en el caso de la vecina vaquereña, a quien asesinaron de una forma atroz se supone para robarle pero sin embargo no se habrían podido llevar nada. Con un tribunal colegiado, a cargo de José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales), este martes iban a comenzar desandarse las audiencias en la sala de audiencias de la Sala I del Tribunal de Juicio, a partir de las 8.30.

Por el Ministerio Público iban a intervenir la Unidad Fiscal conformada al efecto e integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los tres imputados iba a estar a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante en representación de la familia de la víctima iba a intervenir Pedro Javier Arancibia.

Javier Saavedra tenía doble acusación

En la causa están imputados Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra (este último es quien perdió la vida), por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Salas.

En una causa acumulada, Javier Nicolás Saavedra estaba acusado por el delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay.

Los Arancibias

Para el defensor de los hermanos Saavedras, Marcelo Arancibia, no hay dudas que se trata de una nueva investigación plagada de irregularidades e incluso más, hasta "maliciosa", según el experimentado letrado.

En el marco de uno de los casos policiales más importantes en la provincia, el abogado defensor sostuvo que "hubo manipulación policial y judicial para acusar a los hermanos Saavedras". En ese sentido el abogado dijo estar seguro de que "plantaron el ADN de Nicolás Saavedra".

Mientras que el abogado querellante, Pedro Arancibia, señaló que no hay dudas de que los hermanos Saavedra son los culpables, principalmente Javier Nicolás, a quien considera autor material del crimen de Jimena, con lo cual irán por la pena máxima contra él.