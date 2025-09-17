Hallazgo en Boulogne Sur Mer: un hombre fue encontrado sin vida frente a una escuela

Un hecho conmocionó al barrio Boulogne Sur Mer, en la zona sur de la ciudad de Salta. Un hombre de entre 35 y 40 años, que según los vecinos no pertenecía al barrio, fue encontrado sin vida apoyado contra el paredón de una escuela de la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el individuo había sido visto desde las primeras horas de la mañana deambulando y consumiendo bebidas alcohólicas. “Estaba tomando desde muy temprano”, comentó una vecina, según informó Radio Salta..

Fuentes policiales informaron que los primeros informes descartan la participación de terceros. No se hallaron signos de violencia en el cuerpo y todo apunta a una decisión personal. El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias exactas del deceso.

El episodio reavivó la inquietud de los vecinos, quienes aseguran que el lugar se ha convertido en un punto de reunión para jóvenes con problemas de adicciones. Según declaraciones difundidas por Radio Salta, los residentes denuncian que “hay muchos jóvenes en la droga y nadie hace nada”, en referencia tanto al consumo de estupefacientes como al de alcohol, que -según afirman- se extiende durante largas horas en la vía pública. A cuerpo del hombre se le realizará una autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.