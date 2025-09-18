VIDEO Batalla campal en un boliche de Palermo terminó con dos jóvenes apuñalados

Lo que debía ser una noche de diversión en el boliche Ink, en pleno corazón de Palermo, derivó en un violento episodio. Según confirmaron fuentes policiales, la riña se desató alrededor de las 4 de la madrugada en la disco ubicada en Niceto Vega al 5600, entre las calles Bonpland y Fitz Roy.

El conflicto comenzó dentro del local y, tras escalar, se trasladó a la vereda. Allí, un grupo de al menos diez personas se agredió con golpes de puño y patadas hasta que intervino un móvil policial. El video que circula en redes sociales muestra los momentos más crudos de la pelea, que obligó a interrumpir el tránsito en la zona.

Robaron una cadenita y todo se descontroló

De acuerdo a la reconstrucción inicial, la disputa se habría originado cuando integrantes de un grupo de jóvenes le sustrajeron una cadenita a otro. El robo desató la pelea dentro del boliche y luego la siguieron en la calle. La escena terminó con sangre en la vereda y dos personas con heridas de arma blanca.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó a los medios que asistieron a dos heridos: “Fue una riña entre unas 10 personas. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro fue compensado en el lugar y derivado al Hospital Fernández. El otro presentaba múltiples heridas cortopunzantes y también fue trasladado al mismo centro de salud”.

Cinco detenidos y una causa en marcha

Tras la llegada de la Policía de la Ciudad, se demoró a cinco personas -cuatro hombres de 23, 23, 23 y 19 años y una mujer de 25 años- identificadas por el denunciante como parte del grupo que habría cometido el robo.

La Unidad de Flagrancia Norte tomó intervención en la causa y espera el diagnóstico médico de los dos hospitalizados para definir las imputaciones correspondientes. Mientras tanto, los videos de la pelea siguen circulando y alimentan la indignación de los vecinos del barrio, que piden más controles en la zona nocturna.

El violento episodio en Palermo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en la vida nocturna porteña. La combinación de robos, alcohol y armas blancas transformó una salida de jueves en una escena de pánico. Ahora, la investigación judicial deberá determinar responsabilidades y evaluar si los detenidos serán procesados por lesiones graves y robo.